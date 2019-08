Mulher é baleada após troca de tiros entre PM e criminosos na zona sul de SP

SÃO PAULO - Uma mulher foi baleada na manhã deste sábado, 3, após troca de tiros entre policiais militares e criminosos numa comunidade na zona sul de São Paulo. Ela foi socorrida e internada no Hospital Saboya. A vítima, de 21 anos, foi atingida no peito e superficialmente na cabeça, na Avenida Hélio Lobo, no Campo Belo.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), as policias Civil e Militar investigam de onde partiu o disparo que atingiu a mulher.

Segundo a SSP, policiais militares foram informados por um popular sobre pessoas armadas em uma comunidade na zona sul. Viaturas seguiram pelas avenidas Alba, Wilson Pereira e Hélio Lobo. Quando chegaram ao local, os agentes foram recebidos com tiros e revidaram.

O caso foi registrado como lesão corporal e disparo de arma de fogo no 16º DP que investiga o caso.

O local foi periciado, além das armas dos agentes que participaram da ação terem sido apreendidas e encaminhadas à perícia. Dois menores de 16 e 17 anos foram abordados, levados para delegacia e na sequência liberados.