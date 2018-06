Mulher é assaltada no estacionamento do aeroporto de Guarulhos

SÃO PAULO - Uma professora de 40 anos teve o celular roubado e foi agredida na manhã de terça-feira, 6, no estacionamento do Aeroporto de Guarulhos. Ela ficou com ferimentos leves no rosto.

Imagens das câmeras de segurança divulgadas pela Polícia Civil mostram o homem abordando a vítima que, ao perceber que ele não estava armado, reagiu. Durante a briga, a mulher acabou batendo o rosto na porta de seu carro. Outras pessoas que viram a cena tentaram capturar o ladrão, mas não conseguiram. Até o momento ele não foi identificado.

A vítima e o marido gravaram um vídeo para desabafar sobre o caso e o divulgaram nas redes sociais. O vídeo viralizou."Não bastasse a violência psicológica do assalto, não bastasse toda essa situação, teve a cara socada praticamente, com hematomas, e aí depois saiu correndo. Fica aí o alerta para quem está vindo para o aeroporto de guarulhos. não parem dentro do estacionamento, seja do terminal 1, 2 ou edifício garagem do terminal 3", diz o homem, em um dos trechos.

O delegado titular da 3º Delegacia Especializada em Atendimento ao Turista (Deatur), Luiz Alberto Guerra, diz que o caso é incomum. "Estou há 3 anos e é a primeira vez que vejo acontecer", disse. "No ano passado havia furto de estepe e pneus, mas conseguimos prender as quadrilhas que praticavam o crime", lembrou.