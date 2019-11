Mudança no tempo: calor diminui em SP nesta quarta; quinta será chuvosa

SÃO PAULO - O forte calor dos últimos dias dará uma trégua na cidade de São Paulo. O tempo começou a virar nesta quarta-feira, 27, com a chegada de uma frente fria e chuva. Há também previsão de temporais na capital nesta quinta-feira, 28, quando a temperatura máxima prevista não deve passar de 22ºC.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura, a tarde desta quarta começou com céu encoberto e garoas fracas. No fim da tarde, já chovia em vários pontos da capital paulista.

"Há condição para rajadas de vento e formação de alagamento", informou, em nota, o órgão. "As precipitações mais significativas podem se estender para a próxima madrugada."

Os termômetros ainda registravam temperaturas elevadas no início da tarde desta quarta, na casa dos 28ºC, mas a previsão do CGE é de máxima de apenas 22ºC na quinta, com mínima de 16ºC à noite.

A sexta-feira, 29, terá garoa na madrugada e nas primeiras horas da manhã. No restante do dia, haverá o predomínio de ventos e céu encoberto. Segundo o CGE, a temperatura deve variar entre 15ºC e 21ºC.