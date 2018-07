MP põe secretário do Rio sob investigação O procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Rio (MP-RJ), Cláudio Soares Lopes, instaurou inquérito para apurar a responsabilidade do secretário de Transportes, Júlio Lopes, no acidente com o bondinho de Santa Teresa, no sábado, que matou cinco pessoas e deixou 57 feridas há uma semana. Caso fique comprovada a responsabilidade de Lopes, ele poderá responder por ação civil ou criminal.