MP convoca secretário de Covas para explicações sobre Parque Minhocão

SÃO PAULO - O Ministério Público Estadual (MPE) expediu uma convocação para o secretário municipal de Urbanismo, Fernando Chucri, prestar explicações sobre a proposta da Prefeitura, anunciada nesta quinta-feira, 21, de construção de um parque no Elevado Presidente João Goulart, o Minhocão. A convocação é uma notificação de comparecimento e Chucri não é obrigado a ir.

Segundo a assessoria de imprensa do MP paulista, se comparecer, Chucri deve ir “munido de todos os estudos já feitos pela municipalidade em relação aos impactos negativos da intervenção, para análise do Ministério Público”.

A Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo da capital tem um inquérito civil, aberto desde agosto de 2015, que apura “os impactos urbanísticos, notadamente de tráfego, que decorrerão com a alteração do uso do Elevado Presidente João Goulart”. Chucri foi chamado para dar informações sobre esse processo.

Por meio de nota, a gestão Bruno Covas (PSDB) informou que "está à disposição do Ministério Público para prestar todos os esclarecimentos que o órgão julgue necessários". Segundo o texto, "toda proposta de requalificação urbanística do primeiro trecho do Minhocão será amplamente discutida para garantia da participação social e transparência na discussão do projeto e conceito urbanístico".