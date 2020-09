Movimento nas estradas de São Paulo segue normal na volta do feriado de 7 de setembro

O movimento nas principais vias que cortam o Estado de São Paulo na manhã desta segunda-feira, 7, ainda está normal na volta do feriado prolongado do Dia da Independência, mas alguns pontos apresentam movimento intenso, segundo concessionárias que administram as rodovias.

Leia Também Confira o que abre e fecha no feriado de 7 de setembro

A Ecovias, concessionária do Sistema Anchieta-Imigrantes, informou que o trecho de serra da Imigrantes está com o tráfego intenso no sentido São Paulo, do km 53 ao 46, por excesso de veículos. No restante da rodovia o tráfego flui bem e a visibilidade melhorou nas vias do sistema. A via Anchieta no sentido capital tem tráfego lento do km 54 ao 44, também por excesso de veículos.

A interligação no planalto está bloqueada no sentido litoral, da Anchieta para a Imigrantes, já em preparação para a implantação da operação subida 2x8.

Neste momento, a operação em vigor é a 5X5. Para a descida, os motoristas utilizam a pista sul da via Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra é realizada pelas pistas norte das duas rodovias. Segundo a Ecovias, dos 253 mil veículos que desceram para litoral, mais de 166 mil já retornaram para capital.

Nos trechos rodoviários, administrados pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), que ligam ao litoral norte de São Paulo, a rodovia SP 055 Rio-Santos, entre Bertioga e São Sebastião tem tráfego intenso sentido Bertioga. O trecho entre São Sebastião e Ubatuba, sentido Ubatuba, também apresenta movimento intenso.

SP 055 Rio-Santos: Trecho: São Sebastião / Ubatuba: km 055 - Ubatuba km 083 - Praia de Tabatinga km 093 - Massaguaçu km 112 - Perequê Mirim Tráfego intenso sentido São Sebastião Tempo bom e boa visibilidade pic.twitter.com/iLVKBXyzkE — DER-SP (@_dersp) September 7, 2020

A rodovia Padre Manoel da Nóbrega, entre Peruíbe e Praia Grande, tem movimento normal nos dois sentidos.

Na Rodovia Mogi-Bertioga o trânsito está intenso no sentido Mogi. O motorista deve ficar atento aos pontos de nevoeiro na via, no trecho de serra.

A CCR AutoBAn, concessionária que administra o Sistema Anhanguera-Bandeirantes, informou que a circulação de veículos segue normal em ambos os sentidos.

A CCR Viaoeste, concessionária que administra as rodovia Castelo Branco e Raposo Tavares, informou que o tráfego segue normal na manhã desta segunda-feira.

Balsas

Na travessia de balsas entre Santos e Guarujá, o movimento está tranquilo. Nos dois lados, a espera é de 15 minutos, tempo do trajeto da embarcação. A capacidade é de 470 veículos por hora.

A travessia entre Ilha Bela e São Sebastião também está com o tráfego normal, com tempo de espera de 30 minutos. A balsa opera com maré normalizada sendo possível o transporte de veículos pesados (carretas, ônibus e caminhões).A capacidade é de 363 veículos por hora.

Entre Bertioga e Guarujá, a travessia leva 30 minutos e apresenta movimentação normal nesta manhã. A travessia tem capacidade de 72 veículos por hora.