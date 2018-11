Movimento calmo nos aeroportos de São Paulo nesta segunda

A situação era calma nos aeroportos de São Paulo na manhã desta segunda-feira, 30. No Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, a pista principal começou a operar às 6 horas, sem restrições. No Aeroporto Internacional de São Paulo (Cumbica), em Guarulhos, a situação também era tranqüila, apesar de as filas de check-in terem movimento intenso. Crise atinge Aeroporto de CumbicaCumbica fez vizinhança adensarJobim vai criar gabinete de crise Nesta segunda começa a vigorar definitivamente a transferência de 64 vôos da TAM e da Gol de Congonhas para Cumbica. Apesar disso, a partir desta segunda, as empresas aéreas podem voltar a vender passagens que tenham como destino ou partida o aeroporto de Congonhas. A venda havia sido proibida pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) no dia 25 e vigorou até domingo, 29. Por conta da transferência de vôos de Congonhas para Cumbica, o aeroporto deve ter movimento intenso. Até às 6 horas, Cumbica tinha sete partidas domésticas com atrasos superiores a uma hora.