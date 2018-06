Motoristas enfrentam pontos de lentidão na volta do feriado para SP

Os motoristas que voltam do litoral paulista pela Rodovia dos Imigrantes enfrentam congestionamento sentido capital neste domingo, 1° de abril. O trânsito, que já era intenso desde o início da manhã, está com 22km de tráfego lento (do km 62 ao km 40), porém, fluido. Na sequência, o trânsito flui melhor, segundo monitoramento da Ecovias. Na Anchieta o tráfego também segue intenso, em direção ao litoral, do km 40 ao km 54, por excesso de veículos. A Operação Subida segue até o final deste domingo.

A Fernão Dias tem três trechos de retenção por conta da intensidade no fluxo de veículos. No sentido São Paulo, a lentidão vai do km 46, em Atibaia, ao km 59, em Mairiporã. No sentido Belo Horizonte, é do km 24 ao km 19 (Bragança Paulista) e do km 479 ao km 477 (Contagem). Ainda segundo a concessionária, os 402 quilômetros de extensão da Régis Bittencourt apresentam tráfego bom em ambos os sentidos (Curitiba e São Paulo). O motorista dirige com pista seca em toda a rodovia.

Na Presidente Castello Branco, sentido capital, há lentidão na pista expressa (região de Mairinque, São Roque e Araçariguama), segundo a concessionária CCR Via Oeste, do km 70 ao 48. A chegada a São Paulo é tranquila. A CCR lembra que o tráfego na Castello Branco é proibido para caminhões aos domingos e feriados, sentido capital, do quilômetro 129 ao 13 que vai do município de Tatuí a São Paulo, das 14 horas à 1 hora, exceto nos casos de transporte de cargas perecíveis.

Na Raposo Tavares, por sua vez, os motoristas encontram boas condições de trânsito. Na Anhanguera, há obras na pista tanto no sentido interior quanto para os motoristas que se dirigem à capital paulista, sem interdições, mas há mais de 40km de tráfego lento na altura da cidade de Jundiaí. A Bandeirantes tem 20km de trânsito lento no município de Itupeva, e na chegada a São Paulo, de acordo com a última atualização.

A CCR NovaDutra informa que há tráfego lento na pista expressa da Presidente Dutra, sentido Rio-São Paulo, entre os quilômetros 197 e 200, por conta de um acidente. No demais, o motorista encontrará trânsito lento em diversos outros trechos até a chegada à capital paulista. Em Guarulhos, segundo a empresa, há interrupção devido a uma obra na Jacu Pêssego. Nos aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e Cumbica, em Guarulhos, os voos estão decolando e pousando nos horários previstos, segundo a Infraero.