Motoristas enfrentam congestionamento no caminho para o litoral

SÃO PAULO - Os motoristas enfrentam congestionamento na descida para o litoral paulista na manhã deste sábado, 28. A concessionária Ecovias informou por volta das 10h45 trânsito entre os quilômetros 19 e 43 da Rodovia dos Imigrantes. Já na Anchieta, há congestionamento do quilômetro 22 ao 34.

A descida da serra pode ser realizada pelas duas pistas da via Anchieta e pela pista sul da Imigrantes. A subida é feita somente pela pista norte da rodovia dos Imigrantes.

Desde às 0h de sexta, 27, mais de 187,4 mil veículos desceram a Serra em direção à Baixada Santista. No sentido São Paulo, a concessionária registrou a passagem de 70,2 mil veículos.

Trânsito na Mogi-Bertioga

Tráfego congestionado com pontos de lentidão ao longo de todo o trecho no sentido Bertioga.

Trânsito na Rio-Santos

Tráfego intenso com pontos de lentidão nos dois sentidos no trecho entre São Sebastião e Ubatuba.

Trânsito na Rodovia dos Tamoios

Congestionamento no km 10, altura de São José dos Campos, sentido litoral.

Há restrição para veículos de carga das 8h às 12h no sentido litoral e 0h às 17h no sentido São José dos Campos.

Trânsito na Cônego Domênico

Congestionamento do km 262 ao km 248, sentido Guarujá.

Trânsito na Ayrton Senna

Lentidão no sentido do interior entre os kms 40 e 50. Trânsito normal no sentido capital.

Trânsito na Rodovia Carvalho Pinto

Tráfego lento dos quilômetros 72 ao 80, 84 ao 87, do 93 ao 95 e no quilômetro 135, na alça de acesso à rodovia Oswaldo Cruz. No sentido São Paulo, trânsito normal.

Trânsito na Presidente Dutra

O motorista que vai para o Rio de Janeiro encontra lentidão na pista expressa do km 119 ao 113, na altura de Taubaté.

Sistema Anhanguera-Bandeirantes

A concessionária CCR Autoban informa que o tráfego está normal no sistema.

De acordo com o Departamento de Estradas e Rodagens de São Paulo, o melhor horário para pegar a estrada neste sábado é entre 1h e 7h e entre 23h e 0h.