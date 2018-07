Motoristas devem evitar a Régis Bittencourt durante o feriado

O motorista que for deixar a capital paulista neste feriado prolongado de carnaval deve se programar e evitar a Rodovia Régis Bittencourt. Dois pontos da estrada afundaram e a previsão é de congestionamento, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Veja também: Cobertura completa do carnaval 2009 Blog: dicas para quem quer curtir e para quem quer fugir da folia Especial: mapa das escolas e os sambas do Rio e de SP Saiba como chegar ao sambódromo No sentido São Paulo, uma faixa está interditada na região de Miracatu, na altura do km 332, e os motoristas têm que passar pelo acostamento. Também na região de Miracatu, na altura do km 351, o acostamento cedeu e a passagem é feita por apenas uma pista. Os motoristas que seguem nos dois sentidos alternam o trânsito. O afundamento aconteceu por causa da chuva. Funcionários já começaram o trabalho de reconstrução das pistas mas ainda não há previsão para a conclusão das obras, segundo a PRF.