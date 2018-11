Motoristas de SP enfrentam lentidão no trânsito na volta para casa

Como ocorreu durante a manhã, o trânsito na cidade de São Paulo ficou acima da média na tarde desta quarta-feira. O motivo da lentidão é a interdição de um trecho da Marginal Pinheiros após um viaduto da pista expressa ceder no dia 15.

Segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), que monitora o trânsito nas vias da cidade, a lentidão era de 78 quilômetros - ou 9,1% às 19 horas. A média superior para o horário é 12,3%. Já a média inferior é de 7,9%.

A via com mais lentidão, de acordo com a CET, era a pista local da Marginal do Pinheiros, no sentido Castelo Branco, com 12 quilômetros de retenção. A pista local se transformou em uma alternativa de passagem para motoristas depois que a via expressa foi interditada pela Prefeitura.

Também havia 9,3 quilômetros de lentidão no sentido oposto da Marginal do Pinheiros (na soma da pista expressa e da local). E os motoristas ainda enfrentavam congestionamento na Marginal do Tietê.