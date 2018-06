Motoristas de aplicativos fazem protesto no Viaduto do Chá contra novas regras da prefeitura

SÃO PAULO – Motoristas de aplicativos realizaram uma manifestação no Viaduto do Chá, no centro da cidade, em frente à prefeitura municipal, contra as novas regras para os aplicativos de transporte na capital paulista, no início da tarde desta quarta-feira, 17.

Segundo a CET, a via interditada pelo grupo já foi liberada.

Novas regras. Seis meses após a edição das novas regras para os aplicativos de transporte na cidade de São Paulo, a Prefeitura ainda não tem o cadastro de nenhum motorista ou de carros que prestam o serviço na cidade. As novas normas - incluindo exigência de curso de capacitação, carro com placa da cidade e idade máxima de até 7 anos - passaram a valer na quinta-feira, 11, embora a fiscalização só tenha início no fim do mês.

