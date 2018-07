Motorista que atropelou e matou mãe e dois filhos tem prisão preventiva decretada

O motorista que atropelou e matou uma mãe e dois filhos, deixando um terceiro filho hospitalizado, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. O crime ocorreu na noite desta sexta feira, 29, quando uma mulher e seus dois filhos atravessavam a faixa de pedestre na Avenida Caldeira Filho, Campo Limpo , zona sul de São Paulo.

Foi solicitado auto de prisão em flagrante ao comerciante, que foi encaminhado para audiência de custódia neste sábado, 30. Foi determinada ainda a apreensão do veículo BMW em função de irregularidades administrativas e de restrição por bloqueio judicial.

O comerciante Mohamed Zogbi, de 33 anos, não prestou socorro às vítimas, mas testemunhas que presenciaram o acidente foram atrás dele e conseguiram interceptá-lo mais adiante. De acordo com o boletim de ocorrência, Zogbi realizou teste do bafômetro, que deu negativo.

O menino Cristiano Ronaldo Silva, de 9 anos, atropelado junto com a mãe e os irmãos, está internado em estado estável e já está no quarto, segundo a assessoria de imprensa do Hospital das Clínicas, onde ele está internado desde a madrugada de sábado, 30.

Ele foi inicialmente socorrido ao Hospital Municipal do Campo Limpo, zona sul, mas acabou transferido horas depois. O HC não quis dar mais detalhes sobre as condições da criança.

Cristina Aparecida Solange Coelho, de 43 anos, e a filha Camila, de 9 anos, morreram na hora. Um bebê de 1 ano e um menino de 9 anos foram socorridos no Hospital do Campo Limpo . Posteriormente, o mais novo não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), testemunhas contaram que um veículo, BMW preta, estava em alta velocidade, acima do limite permitido na via, de 50 km/h, quando atropelou a família.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo e lesão corporal no 89ºDP - Portal do Morumbi.