Motorista preso com 12 quilos de pasta base de cocaína a caminho do litoral

SÃO PAULO - Um motorista, de 31 anos, foi preso em flagrante, por volta das 22 horas de sexta-feira, 2, no momento em que transportava, no interior de seu veículo, na região de Cidade Ademar, na zona sul da capital paulista, cerca de 12 quilos de pasta base de cocaína.

Policiais das Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota), após receberem uma denúncia anônima, começaram a caçar o carro com as mesmas características do descrito pelo denunciante e abordaram, na altura do nº 3 mil da Avenida Washington Luís, um Ford Fiesta vermelho.

Já cientes de que havia cocaína no carro, os policiais não tiveram muito trabalho para convencer o proprietário do Fiesta a mostrar o entorpecente. " Uma trava elétrica permitia a abertura da caixa de som. Lá dentro era transportada a droga", afirmou o delegado William Mendes, do plantão da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), do Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc).

Levado para a delegacia, o rapaz afirmou que mora em Juquiá (SP), na região de Registro, no Vale do Ribeira, e que iria entregar a cocaína para um receptador no litoral sul paulista, mas não soube dizer quem é essa pessoa. "Através de mensagens via celular, ele vinha sendo orientado a respeito de como proceder na entrega do entorpecente", acrescentou o delegado.

Segundo a polícia, o traficante detido já tem passagem por furto e porte ilegal de arma. Desta vez foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.