Motorista morre carbonizado após caminhão tombar e explodir na Tamoios

SÃO PAULO - Um caminhão-tanque, que transportava 40 mil litros de combustível, tombou e explodiu na Rodovia dos Tamoios, na altura do km 80, em Caraguatatuba, litoral paulista, no fim da manhã desta segunda-feira, 18. O motorista do veículo morreu carbonizado, segundo informações do Corpo de Bombeiros. Outras duas pessoas ficaram com ferimentos leves.

Câmeras de segurança da via mostraram o momento em que o veículo tombou e pegou fogo. Aparentemente, o caminhoneiro perdeu o controle em uma curva, no momento em que descia o trecho de serra. O Corpo de Bombeiros divulgou vídeo já com as chamas se alastrando pela via. O combustível vazou na pista quando o caminhão pegou fogo.

Atualizando oco das 11h06 na Rod dos Tamoios KM 82. No local são 03 vtms. 1ª vtm carbonizada motorista do caminhão, 02 vtms leves do veículo envolvido SOS pela concessionária local. Local deixado em segurança. #193I pic.twitter.com/tQAIfEZics — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) 18 de novembro de 2019

O acidente aconteceu por volta das 11 horas da manhã. O trânsito na região ainda funciona parcialmente, de acordo com informações da Concessionária Tamoios, que administra a via.

TRECHO DE SERRA Trânsito fluindo em pare e siga alternado no trecho de serra devido acidente no km 79. Dirija com atenção! — Tamoios (@Tamoios099) 18 de novembro de 2019

As causas do acidente estão sendo investigadas.