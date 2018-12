Rodovias seguem com lentidão na saída de São Paulo para o litoral

SÃO PAULO – Apesar dos indícios de melhoria, as principais rodovias litorâneas continuam apresentando lentidão na saída de São Paulo na noite desta quinta-feira, 27. O congestionamento na Imigrantes diminuiu no sentido litoral e agora afeta o trecho do km 40 ao km 43 no planalto; e do km 62 ao km 70 na baixada.

No sentido da capital paulista, a Imigrantes registra congestionamento no trecho do km 62 ao km 50. O excesso de veículos é apontado como a razão para os problemas em ambos os sentidos.

Rodovia dos Imigrantes tem tráfego lento no sentido Litoral, do km 40 ao km 43, na chegada ao trecho de Serra, e do km 62 ao km 70, na Baixada, por excesso de veículos. — Ecovias (@_ecovias) 27 de dezembro de 2018

Na Anchieta, o tráfego já foi normalizado no planalto, mas ainda apresenta congestionamento na baixada, do km 62 ao km 70, para o motorista que vai para a Praia Grande.

Tráfego normalizado no Planalto da via Anchieta sentido Litoral. Na Baixada ainda há tráfego congestionado para quem vai para Praia Grande, do km 62 ao km 70, por conta do excesso de veículos. — Ecovias (@_ecovias) 27 de dezembro de 2018

Na Mogi-Bertioga, o tráfego segue intenso e com pontos de lentidão do km 60 ao km 70 e, no trecho de serra, do km 81 ao km 92. A atenção deve ser redobrada nos trechos de neblina.

A Rio-Santos tem tráfego intenso e pontos de lentidão entre Guarujá e São Sebastião. Os principais problemas foram registrados no trecho que vai do km 211 ao km 193, no sentido São Sebastião.

SP 055 Rio-Santos: Trecho: Guarujá / São Sebastião. Tráfego intenso com pontos de lentidão do km 211 (Acesso Riviera de São Lourença) ao 193 ( Base PMrv 055/3) sentido São Sebastião Tempo bom e boa visibilidade pic.twitter.com/WYQizKXYOC — DER-SP (@_dersp) 27 de dezembro de 2018

Na Tamoios, o trânsito é intenso no sentido litoral e não apresenta lentidão no sentido São José dos Campos.

O tráfego é normal na rodovia Presidente Dutra de São Paulo para o Rio de Janeiro, mas registra tráfego lento em diversos pontos no sentido oposto.

Saída para o interior

Um acidente provoca lentidão na rodovia Fernão Dias, no sentido Belo Horizonte, na altura do km 945. A faixa da esquerda está interditada neste trecho.

No sentido Belo Horizonte, há congestionamento, do km 945,5 ao km 944 (Extrema), devido a acidente que interdita a faixa da esquerda. O fluxo de veículos segue pelas faixas da direita e acostamento. O tempo está nublado. — Arteris Fernão Dias (@Arteris_AFD) 27 de dezembro de 2018

As rodovias Ayrton Senna, Carvalho Pinto, Anhanguera e Bandeirantes não apresentam problemas neste momento.

A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) estima que 2,8 milhões de veículos circulem pelas principais rodovias de acesso e saída da região metropolitana de São Paulo durante o feriado prolongado de ano novo - entre sexta-feira, 28, e terça-feira, 2. \ COLABOROU IGOR MORAES