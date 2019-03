Motorista enfrenta trânsito intenso nas rodovias paulistas no retorno do carnaval

SÃO PAULO - O motorista enfrenta trânsito intenso no retorno do feriado nas rodovias paulistas nesta quarta-feira de Cinzas, 6.

O tráfego está lento na Imigrantes na subida da serra, do km 56 ao km 52, devido ao excesso de veículos.

A rodovia Rio-Santos registra tráfego intenso no sentido do Guarujá. O tempo é bom e a visibilidade está favorável.

SP 055 Rio-Santos: Trecho: Guarujá / São Sebastião. Tráfego intenso sentido Guarujá Tempo bom e boa visibilidade pic.twitter.com/avdMExwz7R — DER-SP (@_dersp) March 6, 2019

As rodovias Castello Branco, Bandeirantes e Presidente Dutra estão com movimento intenso na chegada a capital pualista.

As rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto apresentam tráfego normal em ambos os sentidos.

??A ponte da pista expressa da marginal Tietê que leva à Dutra foi interditada em 23/1/19 pela prefeitura de São Paulo. Não há previsão de reabertura. Como opção, os motoristas podem usar a Ayrton Senna para chegar ao aeroporto de Guarulhos, Litoral Norte de SP e Vale do Paraíba. — Ecopistas (@ecopistas) January 24, 2019

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o trânsito está tranquilo na cidade.

Às 11h, a companhia registrava três pontos de lentidão:

Marginal Pinheiros, no sentido da Castelo Branco, nas proximidades da Ponte Cidade Universitária.

Avenida Washington Luís, no sentido do bairro, perto do Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

Avenida Salim Farah Maluf, no sentido da Vila Prudente, na região do Tatuapé.

O rodízio municipal para veículos leves e pesados está suspenso nesta quarta-feira e volta vigorar normalmente nesta quinta-feira, 7, para veículos com placas final 7 e 8.

Clima

A quarta-feira de Cinzas será típica de verão no Estado de São Paulo. O dia começou com sol entre nuvens, a temperatura subiu rápido e fez calor ainda pela manhã. À tarde, o tempo abafado ajuda a formar áreas de instabilidade que provocam pancadas de chuva e trovoadas em todas as regiões paulistas. Há risco novos temporais, inclusive sobre a Grande São Paulo. Mínima será de 20ºC e máxima de 32ºC.

Estas condições devem ser observadas até o fim da semana. O tempo quente e úmido continua também na Grande São Paulo e a temperatura passa dos 30°C na capital paulista. As pancadas de chuva podem ser fortes a partir da tarde em todas as regiões do Estado de São Paulo.