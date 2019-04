Motorista enfrenta lentidão em rodovias na saída de Páscoa

SÃO PAULO - O motorista enfrenta lentidão em rodovias de São Paulo nesta Quinta-Feira Santa, 18, primeiro dia do feriado de Páscoa. A estimativa da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) é que, ao longo do dia, 1,6 milhão de veículos deixem a Grande São Paulo com destino ao litoral ou interior.

Às 18 horas, a Rodovia Cônego Domênico Rangoni apresentava congestionamento de 12 quilômetros, no sentido Guarujá, por excesso de veículo. A lentidão era do km 260 ao km 248, segundo a concessionária Ecovias.

O condutor também precisava pisar no freio na Rodovia Anchieta, com registro de retenção nos dois sentidos. Quem seguia para a capital encontrava trânsito carregado no trecho entre o km 20 e o km 17. Já para o litoral, ia do 15 km ao 16 km.

Outro ponto de lentidão era na saída do km 26 da Rodovia dos Imigrantes, na capital. Na Padre Manoel da Nóbrega, o tráfego era bom.

Veja o movimento no pedágio da Imigrantes agora https://t.co/dZz2grchSU — Ecovias (@_ecovias) April 18, 2019

Na Rodovia dos Bandeirantes, no sentido interior, a pista expressa registrava 10 quilômetros de lentidão, do km 70 ao km 80, de acordo com a CCR, responsável por administrar a via. O ponto fica na cidade de Itupeva.

Na Anhanguera o tráfego era ainda mais carregado. Foram registrados 14 quilômetros de morosidade na pista expressa, sentido interior, em Jundiaí. O congestionamento era do km 49 até o km 64. Por sua vez, um trecho em São Paulo somava 7 quilômetros de lentidão, do km 17 ao km 24.

Na cidade de Registro, no interior, o motorista se deparou com a faixa da esquerda bloqueada por causa de obras que eram realizadas na Rodovia Régis Bittencourt. A interdição era na altura do km 443, sentido Curitiba, e causou ao menos 9 km de congestionamento, segundo a Arteris.

Já na Fernão Dias havia dois pontos de parada: um na altura do km 58, em Mairiporã, outro no km 90, em Guarulhos. O trânsito registrou um quilômetros de lentidão em cada local, ambos no sentido São Paulo. Já em direção a Belo Horizonte, a morosidade chegou a 3 km, na altura de Atibaia.