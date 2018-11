Motorista enfrenta 54 quilômetros de lentidão em SP

O motorista que trafegava pelas principais vias da capital paulista às 15h30 desta quinta-feira, 26, enfrentava 54 quilômetros de congestionamento. O número indica que 6,6% dos 808 quilômetros de vias monitoradas estavam congestionados. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a situação estava complicada por conta do excesso de veículos e dos bloqueios na região do Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, devido aos trabalhos dos bombeiros para a remoção dos corpos das vítimas do acidente com o vôo JJ 3054 da TAM, ocorrido na terça-feira, 17. Às 15h30, o pior trecho estava na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Penha-Lapa, onde o engarrafamento era de 4,2 quilômetros, desde o Hospital da Vila Maria até a Ponte Vila Guilherme. Na Avenida dos Bandeirantes, em direção à Marginal do Pinheiros, o trânsito estava carregado por 4 quilômetros, entre os viadutos Jabaquara e Santo Amaro. Já na Avenida Ibirapuera, rumo ao bairro, a lentidão era de 2,9 quilômetros, desde a Rua Douro até a Avenida dos Bandeirantes.