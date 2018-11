Motorista enfrenta 34 km de lentidão na tarde de terça-feira

O motorista que passava pelas principais ruas e avenidas de São Paulo às 15h30 desta terça-feira, 17, enfrentava 34 km de lentidão por conta do excesso de veículos. O número indica que 4,1% dos 829 km de vias monitoradas estavam congestionadas, conforme o novo sistema da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Segundo a CET, às 15h30, o pior trecho estava na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Penha-Lapa, onde o motorista enfrentava 3,6 km de lentidão, desde a Rua da Coroa até a Ponte Casa Verde. No sentido centro da Radial Leste, a lentidão era de 2,5 km, entre os viadutos Carrão e Pires do Rio. Já na pista expressa da Avenida Aricanduva, sentido marginal, a lentidão era de 2,3 km, entre as ruas Rodeio e Bertoldo.