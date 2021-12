Motorista encontra poucos pontos de lentidão na saída de São Paulo para o feriado de Natal

O motorista que deixa São Paulo para o feriado de Natal encontra na noite desta quinta-feira, 23, boas condições nas estradas, mas com alguns pontos de lentidão. Mais de 5 milhões de veículos devem deixar a capital paulista até o Ano Novo e passar pelas rodovias reguladas pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). Nas rodovias administradas pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem) devem passar mais 2,8 milhões de veículos, no período.

Por volta das 20h30 desta quinta, a rodovia dos Imigrantes tinha um ponto de congestionamento no sentido litoral por excesso de veículos, entre os quilômetros 20 a 25. Na Anchieta, também indo para o litoral do Estado, o tráfego era normal.

Na Dutra, sentido Rio de Janeiro, o trânsito apresentava lentidão em São José dos Campos entre os quilômetros 134 e 136. Na Régis Bittencourt, que liga São Paulo a Curitiba, o tráfego era intenso, mas sem pontos de parada. O mesmo acontecia na Fernão Dias com trânsito intenso, mas sem paradas entre a capital paulista e Belo Horizonte.

Já a rodovia Ayrton Senna apresentava lentidão entre os quilômetros 23 e 28, no sentido São Paulo, devido ao alto fluxo de veículos. Nas rodovias Carvalho Pinto, Hélio Smidt e Tamoios, os motoristas encontravam boas condições e fluxo normal. Em direção ao interior do Estado, a Castelo Branco apresentava pontos de lentidão entre Barueri e Osasco.

Para evitar congestionamentos, a Artesp orienta que os motoristas evitem os horários de maior movimento. O trânsito deve ser mais intenso na sexta-feira (24), das 15 às 19 horas, no sábado (25), das 08 às 13 horas, e segunda-feira (27), das 12 às 20 horas. Já na semana do Ano Novo, a maior movimentação deve ser na quinta-feira (30), das 16h às 19h, e na sexta-feira (31), das 9h às 12h. No retorno à capital no domingo (2), a expectativa é de trânsito intenso das 11h até as 22h.