Motorista em carro de luxo atropela 3 moradores de rua no centro

SÃO PAULO - Um motorista que dirigia um carro de luxo atropelou três moradores de rua na região central de São Paulo na madrugada desta segunda-feira, 19. As vítimas ficaram feridas. O condutor do veículo fugiu sem prestar socorro.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, o atropelamento aconteceu por volta de 1h30 na Rua Conselheiro Nébias, próximo ao entrocamento com a Avenida São João, na República.

A Polícia Militar foi acionada e ao chegar ao local encontrou as vítimas feridas. Duas delas foram socorridas e levadas ao pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia, no centro, e outra ao Hospital das Clínicas, na zona oeste, onde permaneceram internadas.

A PM afirmou que as testemunhas não conseguiram anotar a placa do carro, um Ford Fusion prata.

O caso foi registrado no 2º Distrito Policial (Bom Retiro) como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e fuga do local do acidente. A Polícia Civil solicitou perícia.

Diarista atropelada e morta na Augusta, nos Jardins

Em julho, o empresário Fábio Alonso de Carvalho dirigia um Porsche Panamera quando atropelou e matou a diarista Audenilce Bernardina dos Santos, de 65 anos. A vítima estava a caminho do trabalho e foi atingida pelo veículo no cruzamento da Rua Augusta com a Alameda Franca, no Jardim Paulista, zona oeste da capital.

Um dia depois do atropelamento, a Justiça decretou a prisão temporária de Carvalho. A defesa do empresário entrou com pedido de habeas corpus e conseguiu a liberdade dele. No entanto, o motorista do Porsche teve a prisão preventiva decretada e voltou a ser detido.

O mesmo condutor se envolveu, quando dirigia um veículo Ford Mustang, em 2014, em um acidente em que atropelou e matou um motoboy no Itaim Bibi, na zona sul.

O sistema de processos do Tribunal de Justiça do Estado mostra que Carvalho foi julgado e condenado em 10 de maio deste ano à pena de 2 anos e 8 meses de detenção em regime semiaberto. A punição incluía ainda a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo pelo mesmo prazo.