Motorista é resgatado após ficar 15 dias perdido em mata de Limeira

SOROCABA - Um homem de 57 anos foi resgatado, nesta quarta-feira, 15, depois de ficar 15 dias perdido em uma mata fechada, em Limeira, interior de São Paulo. O motorista, identificado apenas como S.L., estava descalço, desnutrido, com ferimentos necrosados e aparentava confusão mental.

Ele foi encontrado por dois pescadores que passavam pela borda da mata, no bairro dos Loiolas, zona rural do município.O local fica a 15 km da região onde o homem reside.

Os pescadores acionaram a Guarda Civil Municipal e os guardas mobilizaram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). S. estava desaparecido desde o dia 30 de abril, quando saiu de casa, no Jardim Aeroporto, e não retornou. A família procurou a Polícia Civil e registrou o desaparecimento em boletim de ocorrência. Familiares realizaram buscas por ruas, praças e hospitais da cidade, mas não tiveram notícias do motorista.

Ao ser localizado, S. estava consciente e se expressava por gestos, pois tinha dificuldade para falar. Ele não conseguiu informar aos socorristas como tinha ido parar no local. Os bombeiros tiveram de abrir caminho pela mata para que a ambulância do Samu chegasse até o socorrido, já que o local, a 700 m de uma estrada de terra, era de difícil acesso. O motorista recebeu os primeiros atendimentos no local e foi levado para a Santa Casa de Limeira. Ele continuava internado na manhã desta quinta-feira, 16. A Polícia Civil vai abrir inquérito para apurar o que aconteceu com o motorista.