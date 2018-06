Motorista é preso com 7 toneladas de maconha sob carga de aveia em Avaí

SOROCABA - A Polícia Militar Rodoviária apreendeu sete toneladas de maconha escondidas sob a carga de aveia de um caminhão, na noite desta sexta-feira, 1.º, em Avaí, interior de São Paulo.

O veículo quebrou e estava parado no acostamento, na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), quando foi abordado pelos policiais. O motorista do caminhão que transportava a droga foi preso. Conforme a polícia, essa foi a maior apreensão de maconha este ano no Estado.

A droga estava embalada em fardos e distribuída sob o carregamento de aveia a granel que ocupava toda a carroceira do caminhão. O motorista ficou nervoso durante abordagem e os policiais decidiram verificar a carga, encontrando a droga. O homem disse que havia recebido o caminhão já carregado com a aveia em Ponta Porã (MS), na divisa com o Paraguai, e contratado para fazer o transporte até Atibaia, na região de Campinas. Ele alegou desconhecer que transportava maconha.

O veículo e a droga foram levados para a delegacia da Polícia Federal, em Bauru. O motorista ficou detido e deve passar por audiência de custódia ainda neste sábado. Na maior apreensão anterior, em abril deste ano, a Polícia Rodoviária Federal havia encontrado 3,2 toneladas de maconha escondidas num caminhão betoneira, na rodovia Régis Bittencourt (BR-116), em Barra do Turvo. A droga também era procedente do Paraguai.

PRF apreende 3,8 toneladas de maconha em Barra do Turvo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 3,8 toneladas de maconha escondidas sob uma carga de feijão, na noite de sexta-feira, 1.º, na rodovia Régis Bittencourt (BR-116), em Barra do Turvo,interior de São Paulo. O motorista que transportava a droga conseguiu fugir.

O caminhão foi parado num posto de fiscalização da PRF no km 525. Enquanto os policiais vistoriavam a carga, o motorista saiu da cabine e se embrenhou na mata. Os policiais foram no encalço, mas ele não foi localizado. Os documentos do condutor, no entanto, ficaram em posse dos policiais. Ele será indiciado por tráfico de entorpecentes. O caminhão, com placas do Paraná, foi apreendido.