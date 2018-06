Estado de saúde de motorista baleado diversas vezes em cruzamento no Morumbi é crítico

SÃO PAULO - O estado de saúde do analista de sistemas, Rogério dos Santos Ferreira Júnior, de 36 anos, atingido por vários disparos de arma de fogo quando parou com o carro em um semáforo na região do Morumbi, na zona sul de São Paulo, na noite desta quarta-feira, 21, é crítico. Ele foi socorrido pela Polícia Militar (PM) e levado para o pronto-socorro do Hospital Israelita Albert Einstein.

Segundo nota do hospital, o motorista deu entrada na unidade, passou por procedimento cirúrgico e o estado de saúde é crítico.

+ Acidente entre três veículos deixa dois feridos no Morumbi

A Polícia Militar informou ainda que o homem foi abordado no cruzamento da Rua David Ben Gurion com a Rua José de Jesus por volta das 21h40. Ao menos 10 tiros foram disparados. A vítima foi atingida na região do tórax e rosto.

Um dos bandidos teria se escondido em um mato alto perto do cruzamento do semáforo. Outro suspeito chegou de moto e também atirou contra o veículo do motorista. Ambos conseguiram fugir do local do crime.

+ Jovem morre baleado em ponto de ônibus na zona sul de SP

A ocorrência foi registrada na 89ª Delegacia de Polícia, que fica a alguns metros do local.

Mande sua notícia - Quais problemas você enfrenta no trânsito e no caminho para o trabalho? O metrô parou? Viu uma manifestação na cidade? Presenciou um acidente ou algo inusitado? Fotografou ou filmou um fato e quer compartilhar? Os usuários de WhatsApp podem agora usar o aplicativo para colaborar com o Estado. Envie vídeos, fotos ou apenas o seu relato ou ideia de pauta pelo número (11) 9-7069-8639. Suas sugestões serão apuradas por um repórter e podem ajudar as pessoas. Participe.