Motorista deve evitar Marginal do Tietê no sentido Ayrton Senna

O motorista que puder deve evitar a Marginal do Tietê no sentido Ayrton Senna no final da manhã desta quarta-feira, 4. Um acidente entre três caminhões complicava o trânsito na altura da Ponte do Limão. Os veículos ocupavam duas faixas e o acidente deixou uma pessoa ferida. A vítima foi levada à Santa Casa. A lentidão na Marginal do Tietê chegava a quase 10 km. O motorista enfrenta congestionamento na pista expressa desde a saída da Rodovia Castelo Branco até a Rua José Gomes Falcão. Na pista local, a lentidão é de quase 9 km, da saída da Castelo até a Ponte Júlio de Mesquita Neto. Às 11h30, a capital paulista tinha 51 km de congestionamento. Apesar do trânsito na marginal, a lentidão era abaixo da média no horário, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).