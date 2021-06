Dentista é presa em flagrante após atingir motoboys e deixar um morto em São Paulo

A motorista de uma BMW foi presa em flagrante após atropelar uma fileira de motoboys na madrugada deste domingo, 27, deixando um morto e dois feridos. A mulher, uma dentista de 42 anos, não teve o nome divulgado. Ela dirigia o carro de luxo em alta velocidade e apresentava sinais de embriaguez quando atingiu o grupo na Rua Basílio da Cunha, na Aclimação, zona sul de São Paulo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o caso ocorreu por volta da 1h20 - em frente a uma empresa de delivery. No momento do acidente, sete motos estavam no local. A força do impacto chegou a arrancar uma árvore.

De acordo com a Polícia Militar, a motorista dirigia uma BMW azul quando perdeu o controle do veículo. O carro atingiu pelo menos quatro motocicletas e três pessoas. Uma das vítimas, Vinícius Rodrigues de Oliveira, de 21 anos, morreu no local; outra, com ferimentos nas pernas e no rosto, foi levada ao Hospital São Paulo. Um terceiro homem sofreu ferimentos leves e não quis ser levado ao hospital.

O caso foi registrado no 8º DP como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo.