Motorista atropela moto, mata dois e foge na zona oeste de SP

Os estudantes universitários Getúlio Milani Jr., 23, e Diego Godói da Silva, 21, morreram, por volta da 1h45 desta sexta-feira. Eles foram atingidos violentamente por um Gol prata na faixa exclusiva para motos da pista sentido Pinheiros/Sumaré da Avenida Paulo VI, próximo ao entroncamento com a Rua Galeno de Almeida. Ocupando uma Honda CG-125 amarela, placas CMS 5745/SP, os dois jovens foram surpreendidos pelo Gol, cujo motorista teria perdido o controle do carro ao sair da Praça Caetano Fracarolli em alta velocidade. Sem prestar socorro, o condutor do Gol fugiu do local, mas deixou para trás um dos pára-choques, com a placa, que se desprendeu do Gol no momento da colisão. Os estudantes morreram no local. O responsável pelo acidente segue foragido.