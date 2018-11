Motoqueiro despenca de ribanceira na Rodovia Anchieta

Um motoqueiro perdeu o controle e despencou de uma altura de 80 metros no km 42 da Rodovia Anchieta, no trecho de serra, no sentido Baixada Santista, na madrugada desta segunda-feira, 16. De acordo com a Ecovias, empresa que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, o acidente aconteceu por volta da meia-noite e a vítima, que só foi localizada pelos bombeiros de São Bernardo do Campo no fim da manhã desta segunda, foi encaminhada ao pronto-socorro de Cubatão em estado grave.