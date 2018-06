Motociclista se envolve em acidente de trânsito e cai da Ponte Transamérica, zona sul de SP

SÃO PAULO - Um motociclista de 24 anos caiu da Ponte Transamérica após se envolver em um acidente de trânsito na Avenida das Nações Unidas, sentido Interlagos, zona sul de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira, 9.

Segundo o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de SP, o acidente foi registrado no lado esquerdo da pista expressa, sentido centro. A vítima, que caiu de uma altura de cerca de 8 metros, foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital do Campo Limpo e ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que uma faixa da ponte chegou a ser bloqueada, mas no momento há somente ocupação do canteiro.

