Motociclista morre em acidente envolvendo 4 veículos na Radial Leste

SÃO PAULO - Um motociclista morreu em um acidente envolvendo quatro veículos no final da noite desta terça-feira, 22, na Radial Leste. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo (CET São Paulo), três carros e uma motocicleta colidiram na via, no sentido bairro, próximo ao cruzamento com a rua Wandenkolk.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, os condutores dos três veículos, que sofreram apenas ferimentos leves, negaram-se a receber atendimento no local. Quatro viaturas foram enviadas para atender à ocorrência às 22h33 e constataram o óbito do motociclista.

Equipes do CET bloquearam duas faixas da Radial, no sentido bairro, de modo que apenas uma faixa ficou liberada. Segundo a companhia, em razão do horário, não houve nenhuma retenção de fluxo significativa.

Uma perícia será realizada no local para esclarecer as condições e as causas do acidente.