Morumbi: duas mulheres presas por assaltos

A quadrilha foi descoberta por policiais militares, em uma abordagem de rotina. Anteontem, eles encontraram Fabiana dos Santos Riman, de 21 anos, com um revólver calibre 38, de numeração raspada, no Campo Limpo. "Ela disse que andava armada por medo dos ladrões que agiam na região", diz o delegado titular do 89.º DP (Portal do Morumbi), Carlos Battista.

A polícia desconfiou e na casa dela, em Embu das Artes, encontrou Paulo Vitor Ramos, de 22 anos, que deixou a prisão há três meses após cumprir pena por roubo. Em seguida, foi detida Silvia Daiana Pereira Branco, de 25. José Fernandes da Silva, de 25, também integrante da quadrilha, já estava detido havia duas semanas. Ainda não foi encontrado Jonas Costa Gomes, de 20 anos.

O fato de Ramos ter um coração tatuado no pescoço e de Fabiana ser considerada uma mulher bonita ajudou a polícia a associar os dois aos assaltos.