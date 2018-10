Morre Laurita Lara Mesquita

Morreu neste domingo, 21, em São Paulo, aos 92 anos, Laura Maria (Laurita) Lara Mesquita. Nascida em 16 de maio de 1926, Laurita era filha de Lauro Sampaio Lara e Maria Sampaio Lara, já falecidos.

O velório será no Hospital Israelita Albert Einstein, entre as 22h deste domingo e o meio-dia da segunda-feira, 22. O sepultamento ocorrerá no Cemitério da Consolação, na capital paulista.

São seus irmãos João de Toledo Lara, casado com Regina Holl Lara (falecidos), e Antonio Sampaio Lara, casado com Marilia Braga Lara. Foi casada com Ruy Mesquita (falecido).

Deixa os filhos Ruy Mesquita Filho, casado com Denise Haddad; Fernão Lara Mesquita, casado com Roberta Eluf Mesquita; Rodrigo Lara Mesquita e João Lara Mesquita.

Deixa os netos Ana, casada com Gustavo Melgaço; Julia Affonso Ferreira Mesquita; Carlos do Val Mesquita, casado com Je Almeida Correa Mesquita ; Diogo Affonso Ferreira Mesquita; Luiza Affonso Ferreira Mesquita; Pedro Affonso Ferreira Mesquita; Martin Gamal Mesquita; Fernão Mesquita; Antonio Mesquita; Luis Queiroz Ferreira Mesquita; José Queiroz Mesquita; Caio Gomes Mesquita. Tinha Suzana do Val Mesquita como filha.