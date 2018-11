Morre empresário Fabrizio Fasano

SÃO PAULO - O empresário Fabrizio Fasano, de 83 anos, patriarca da rede de hotéis e restaurantes Fasano, morreu na madrugada deste sábado, 24. O comunicado foi feito pelo filho, o apresentador Fabrizio Fasano Jr, no Instagram.

O grupo Fasano também utilizou as redes sociais para homenagear o empresário. "É com grande pesar que comunicamos o falecimento do querido Sr. Fabrizio, patriarca da família Fasano. Sua presença, carisma e sorriso serão lembrados com eterna saudade. Desejamos nossos sentimentos a toda família."

Fasano morreu de causas naturais e o enterro foi realizado no Cemitério da Consolação.

Executivo com formação em administração de empresas nos Estados Unidos, Fasano foi proprietário de uma indústria de bebidas e, no começo da década de 1980, convidou o filho Rogério para abrir um novo restaurante da família, que atuava no ramo no Brasil desde 1902.

A nova unidade foi inaugurada na Rua Amauri, no Itaim Bibi, e, três anos depois, foi transferida para a Rua Haddock Lobo, nos Jardins, na zona oeste da capital. Nesta época, o Fasano se consolidou como referência na gastronomia de luxo.

A partir de 2003, o grupo passou a fazer parte do ramo da hotelaria com a inauguração Hotel Fasano São Paulo. Em 2007, foi aberto o Hotel Fasano Rio de Janeiro, na praia de Ipanema, e ocorreu a fusão com a JHSF, empresa que atua no setor imobiliário de alta renda no País. Além dos hotéis e do restaurante Fasano, a rede conta com os restaurantes Fasano Al Mare, Gero, Parigi e Bistrot Parigi, Trattoria, Nonno Ruggero e dos bares Baretto e Baretto-Londra.

No Twitter, o chef Claude Troisgros lamentou a morte do empresário. "Grande perda hoje na nossa profissão. Fabrizio Fasano, um grande visionário, influenciou a gastronomia e a hotelaria no Brasil e no mundo com a sua personalidade própria."