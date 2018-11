Morador de rua tem 100% do corpo queimado na zona leste

Um morador de rua de aproximadamente 30 anos, teve quase 100% do corpo queimado no final da noite de quarta-feira, 18, quando dormia no interior de um posto de gasolina na Avenida Sapopemba, no Jardim Clara Regina, na zona leste da capital paulista. Quatro equipes do Corpo de Bombeiros foram encaminhadas ao local, mas algumas testemunhas já tinham conseguido apagar o fogo. A vítima foi levada em estado grave para o pronto-socorro do Hospital Tatuapé e corre sério risco de morte. O caso foi registrado e seria apurado se o fogo foi causado pelo próprio morador de rua ou se alguém ateou fogo no morador de rua.