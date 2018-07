Morador de rua é morto a pedradas em Maceió O morador de rua Genivaldo Ferreira dos Santos, de 32 anos, foi encontrado morto ontem de manhã com marcas de pedradas na cabeça, no banheiro de um clube de veraneio desativado na Praia de Ponta Verde, em Maceió. Com a morte dele, sobe para 16 o número de moradores de rua assassinados neste ano em Alagoas. A polícia suspeita que o motivo do crime tenha sido vingança, porque Genivaldo cometia pequenos furtos em carros, barracas e bares da área.