Morador de rua é encontrado morto no centro de São Paulo

SÃO PAULO - Um morador de rua foi encontrado morto na Rua São Bento, na região central da capital paulista, na madrugada desta segunda-feira, 16. O homem estava sem documentos e, por isso, ainda não foi identificado.

Segundo a Polícia Militar, o corpo do homem foi encontrado por volta das 4h40 e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) Central, em Cerqueira César, zona oeste de São Paulo, onde seria submetido a um exame para identificar a causa da morte.

Já o padre Julio Lancellotti, da Pastoral do Povo de Rua, publicou em sua página no Facebook que o homem se chama Roberto, tem 52 anos e teria reclamado de frio. A morte foi registrada no 8º Distrito Policial (Brás/Belém).

A madrugada desta segunda teve céu encoberto e sensação de frio na capital. Dados da rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) apontaram média de 17ºC.

O CGE prevê que o tempo melhore nos próximos dias e que o sol retorne entre nuvens na Grande São Paulo. "Ainda faz frio durante as madrugadas, mas as temperaturas entram em elevação no decorrer do dia", informou o órgão.