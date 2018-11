Missa por vítimas do vôo 3054 reúne milhares em São Paulo

Momentos de emoção intensa marcaram a missa, na Catedral da Sé, pelas vítimas do vôo 3054 da TAM, que explodiu durante a aterrissagem no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Lista de vítimas do acidente do vôo 3054 O local do acidente Quem são as vítimas do vôo 3054 Histórias das vítimas do acidente da TAM Galeria de fotos Opine: o que deve ser feito com Congonhas? Cronologia da crise aérea Acidentes em Congonhas Vídeos do acidente Tudo sobre o acidente do vôo 3054 Realizada pelo arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, a celebração teve início com a leitura da lista de pessoas a bordo do avião - e que foi interrompida, diversas vezes, por aplausos. A mãe de uma das vítimas chegou a passar mal e teve de ser retirada da igreja. A missa foi acompanhada por cerca de 3.000 pessoas - além de parentes das vítimas, compareceram autoridades como o prefeito Gilberto Kassab e o secretário de segurança Pública do Estado, Ronaldo Marzagão, e pessoas vindas de toda a Grande São Paulo, que buscavam prestar solidariedade aos familiares. O presidente da TAM, Marco Antonio Bologna, esteve presente, mas saiu antes do final da celebração, sem falar com a imprensa. Após a missa, os parentes das vítimas dirigiram-se ao Aeroporto de Congonhas, onde farão um novo protesto. Ainda durante o ato, Jaqueline Salgado, familiar de uma das vítimas do acidente, criticou, em entrevista à imprensa, a demora na identificação dos corpos e fez um apelo pelo aumento no número de profissionais que estão realizando este trabalho. Além de familiares com camisetas e fotos com os rostos das vítimas, a missão contou com a presença de funcionários da TAM, uniformizados. Texto atualizado às 17h50