Ministério da Justiça faz blitz em empresas aéreas

O Ministério da Justiça organizou, na manhã desta quinta-feira, 26, uma força-tarefa para apurar irregularidades no atendimento aos consumidores por parte das empresas aéreas, como acomodações irregulares ou venda de passagens que gerem overbooking. As blitzes estão sendo feitas nos aeroportos de São Paulo e do Distrito Federal, com a participação dos técnicos da Secretaria de Direitos Econômicos e dos Procons das duas cidades, além do apoio da Polícia federal. Caso forem apuradas irregularidades, as empresas serão autuadas e as multas podem chegar a R$ 3 milhões.