Minhocão volta a abrir à noite para pedestres e ciclistas durante a semana

O Elevado Presidente João Goulart, o Minhocão, voltará a ser liberado para ciclistas e pedestres das 20h às 22h, de segunda a sexta-feira, a partir da segunda-feira, 6, informou a Prefeitura de São Paulo. O uso do Elevado em dias úteis ficou suspenso por 20 meses por conta da pandemia, e a reabertura faz parte da retomada de atividades na capital.

Além da reabertura noturna, a administração municipal declarou que, a partir deste final de semana, o Minhocão ficará aberto aos sábados, domingos e feriados, das 7h às 22h. Antes, o espaço ficava disponível para pedestres e ciclistas entre 8h e 19h.

A prefeitura destaca que o acesso e a permanência no Minhocão dependem do cumprimento dos protocolos sanitários vigentes. Até o dia 11 de dezembro, conforme o Plano São Paulo do Governo do Estado, é obrigatório o uso da máscara em locais abertos.

Quem frequentar o Minhocão aos finais de semana e feriados vai encontrar um mobiliário urbano - que vem sendo instalado desde maio. Bancos e tablados de madeira, para atender melhor o público que frequenta o local, são disponibilizados.

As estruturas são dispostas nos trechos acima do Terminal Amaral Gurgel e da Praça Marechal Deodoro. Esses espaços também receberam, no final de 2020, unidades do Centro Aberto, programa que proporciona espaços de convivência ao ar livre com bancos, mesas de piquenique, brinquedos e equipamentos de ginástica.

Para conectar os espaços de convívio dos Centros Abertos da Amaral Gurgel e Marechal Deodoro ao tabuleiro, a Prefeitura instalou dois acessos de pedestres no Minhocão. Conforme a administração municipal, também foram implantados gradis de segurança e portões de controle de acesso na parte de cima do Elevado para garantir a segurança dos frequentadores.