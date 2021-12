Minhocão ganha mais bancos e arquibancadas e terá novas opções de lazer em 2022

O Elevado Presidente João Goulart — o Minhocão — passará a ter mais dois trechos na parte superior com bancos, tablados e arquibancadas a partir deste sábado, 18. A ampliação do mobiliário urbano está entre as medidas da Prefeitura de São Paulo para a consolidação do lazer no local, o que incluirá novos espaços de convivência em janeiro, com a possibilidade de liberação do funcionamento de food trucks.

Embora este tipo de medida potencialize o uso como parque, o destino e a data da desativação do viaduto para veículos seguem indefinidos e em discussão. A Câmara Municipal chegou a aprovar a realização de um plebiscito sobre o tema, mas nada foi anunciado após mais de um ano, enquanto o Projeto de Intervenção Urbana (PIU) Minhocão segue em andamento, mas não teve novas etapas apresentadas pela Prefeitura nos últimos dois anos.

O novo mobiliário estará disposto em trechos próximos da Avenida Pacaembu e da Rua General Jardim, que se somarão aos do Terminal Amaral Gurgel e da Praça Marechal Deodoro. Desde maio, o Minhocão tem escadarias metálicas de acesso para pedestres. Os locais estarão sinalizados com pinturas nos canteiros centrais e laterais, em verde, amarelo e vermelho.

Ao todo, serão 44 novos itens, divididos em arquibancadas modulares, tablados (encostos colocados sobre o canteiro central) e bancos modulares. As demais estações têm 28 peças, todas de madeira e móveis, a fim de serem removidas para a liberação do tráfego de automóveis nos demais dias da semana. "A Prefeitura entende que a crise sanitária levou a uma maior valorização dos espaços de convivência ao ar livre por parte da população e está atuando para dar uma resposta à altura dos desafios e necessidades da cidade", diz nota da gestão Ricardo Nunes (MDB).

Segundo a Prefeitura, o custo das duas novas estações foi de R$ 800 mil, provenientes do Fundo de Desenvolvimento Urbano (Fundurb). O elevado está aberto para pedestres e ciclistas das 7 às 22 horas nos finais de semana e feriados e, nos dias úteis, das 20 às 22 horas.

Além do mobiliário, o Minhocão também tem duas unidades do programa Centro Aberto, localizadas na parte inferior junto ao Terminal Amaral Gurgel e à Praça Marechal Deodoro. Elas funcionam como “minipraças”, com aparelhos de ginástica, bancos e mesas de piquenique.

As iniciativas são alinhadas ao chamado “urbanismo tático”, que prevê a realização de intervenções rápidas, reversíveis e flexíveis em espaços públicos, adotadas em países como a Dinamarca, a Espanha e a Colômbia. Frequentado para fins de lazer e atividade esportiva, o Minhocão tem ganhado também a atenção de marcas, que transformaram mais de 40 empenas cegas dos edifícios do entorno em murais gigantes.

Construído nos anos 70, durante a gestão de Paulo Maluf, o Minhocão completou 50 anos em 2021 em meio a contrastes, em que as desigualdades sociais do entorno estão evidentes. A parte inferior do viaduto é um abrigo insalubre para pessoas em situação de rua, enquanto novos edifícios de classe média são lançados na vizinhança.

A desativação do tráfego de carros na parte superior está determinada no Plano Diretor, de 2014, lei que passa por um processo de revisão até julho.