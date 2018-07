Militar é encontrado morto com tiro na cabeça em quartel em São Paulo

SÃO PAULO - O cabo do Exército Antônio Domingos Bezerra Neto, de 21 anos, foi encontrado morto com um tiro na cabeça no interior do quartel do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR), em Santana, zona norte de São Paulo. Segundo informações do Comando Militar do Sudeste, o disparo ocorreu por volta das 13h desta terça-feira, 24, no interior do alojamento do pessoal de serviço de guarda e, apesar da assistência médica de urgência provida, o jovem não resistiu e morreu.

Em nota, o Comando disse que o cabo estava sozinho no local e foi socorrido pela equipe médica do quartel, e contou com apoio de equipes de resgate do Corpo de Bombeiros. Neto chegou a ser levado no helicóptero da Polícia Militar para o Hospital do Mandaqui, na zona norte. O comando do CPOR informou ter instaurado um inquérito policial militar para apuração do fato e das suas circunstâncias.