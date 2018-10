Micro-ônibus com estudantes colide em caminhão e fere oito

FRANCA - A colisão entre um micro-ônibus que transportava estudantes e um caminhão, na noite desta terça-feira, 16, na Rodovia dos Tamoios, deixou oito pessoas feridas. O acidente aconteceu no trecho de Jambeiro (SP) e as vítimas, o motorista do coletivo e sete passageiros, foram socorridas até o Hospital Municipal de São José dos Campos (SP).

Segundo a Polícia Rodoviária, o ônibus bateu na traseira do caminhão no quilômetro 16 da rodovia. Os passageiros tiveram ferimentos leves, enquanto que o estado de saúde do motorista é considerado grave. Ao todo, o coletivo transportava de 16 universitários de São Sebastião (SP) para São José.

O resgate das vítimas foi feito por viaturas do Samu, do Corpo de Bombeiros e da concessionária da pista. O ônibus pertence à empresa União do Litoral, que lamentou o ocorrido e informou ter acionado a seguradora e disponibilizado uma Van para a continuidade do transporte de quem não se feriu. Segundo a companhia, o motorista não corre risco de morte.