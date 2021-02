TV do Metrô vai divulgar imagens de pessoas desaparecidas em SP

SÃO PAULO - Vídeos com imagens de pessoas desaparecidas na cidade de São Paulo vão começar a ser divulgados nesta segunda-feira, 15, na TV Minuto, o sistema de comunicação que funciona dentro dos vagões do Metrô. A iniciativa é uma parceria entre a companhia e a Prefeitura da capital paulista.

Os monitores dos trens devem trazer alertas com informações sobre desaparecidos, como fotos, nome e descrição, além de contatos de serviços municipais de localização. Por dia, serão divulgadas ao menos três imagens que integram o banco de dados da Divisão de Localização Familiar e Desaparecidos, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania.

Segundo a gestão Bruno Covas (PSDB), objetivo da campanha e, a partir da divulgação, aumentar o número de pessoas encontradas na cidade. Em 2020, o serviço municipal conseguiu achar 579 desaparecidos.

O convênio não prevê transferência de recurso e tem duração de 180 dias. As imagens devem serão compartilhadas nas redes sociais da Prefeitura.

“Sabemos do drama que é ter um parente desaparecido. Por isso, nessa parceria com o Metrô, vamos ter a oportunidade de alcançar até quatro milhões de pessoas por dia que passam por esse fundamental meio de transporte e, assim, esperamos proporcionar maiores chances de reencontros”, afirma a secretária municipal de Direitos Humanos e Cidadania, Claudia Carletto, em nota.

Em São Paulo, a Divisão de Localização Familiar e Desaparecidos pode ser acionada a qualquer momento, sem necessidade de esperar 24 horas do desaparecimento. A orientação é que, antes de procurar o órgão, a família esgote os meios de contato e registrar imediatamente um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima ou pela internet.

Após a abertura do BO, deve ser preenchido o formulário para registro de dados da pessoa desaparecida, no endereço eletrônico, através deste endereço eletrônico. A Divisão de Localização Familiar atende, ainda, pelo WhatsApp (11) 97549-9700 ou e-mail (desaparecidos@prefeitura.sp.br). Também há um Posto Avançado no centro de São Paulo.