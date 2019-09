Metrô e CPTM alteram circulação de trens neste fim de semana

SÃO PAULO - Alguns trens do Metrô e da CPTM terão alterações na circulação e bloqueios para trabalhos de modernização e obras neste sábado, 21, e domingo, 22 de setembro.

Neste domingo, a circulação de trens entre as estações Belém e Tatuapé, da linha 3-vermelha do Metrô, na zona leste, ocorrerá por uma única via, com velocidade reduzida em toda a linha e maior tempo de parada nas estações.

Diferentemente dos outros fins de semana, a linha 9-Esmeralda da CPTM não será mais interrompida aos sábados à noite entre as estações Berrini e Santo Amaro enquanto houver obras na Estação Morumbi da Linha 17-Ouro do Metrô, com exceção do feriado de 12 de outubro, quando o trecho será interditado o dia todo.

No entanto, o trecho vai funcionar com maiores intervalos entre os trens a partir das 21h deste sábado, 21, e bloqueado no domingo. Os ônibus do Plano de Atendimento em Situações de Emergência (Paese) percorrerão o trajeto alternativo.

A pista expressa da Marginal do Pinheiros será interditada, a partir das 21h deste sábado, entre as pontes Transamérica e do Morumbi no sentido Castelo Branco, para que um guindaste auxilie nas obras da Linha 17-Ouro do Metrô.

A linha 9 volta a funcionar normalmente às 4h de segunda-feira, 23, enquanto a pista expressa da Marginal do Pinheiros será liberada para o tráfego de veículos às 3h30 desse mesmo dia.

Os trabalhos são para o lançamento de peças metálicas e construção do mezanino de integração da futura Estação Morumbi da Linha 17, que ficará sobre os trilhos da linha da CPTM. Para isso, a pista expressa da Marginal será ocupada para que um guindaste auxilie no serviço.

Outras linhas da CPTM também terão intervalo maior entre os trens. Confira a programação:

Sábado

Linha 8-Diamante (Júlio Prestes - Itapevi)

Das 22h até o fim da operação comercial haverá serviços na via entre as estações Jandira e Sagrado Coração. Neste período, o intervalo médio entre os trens será de 16 minutos entre Júlio Prestes e Barueri e de 32 minutos entre Barueri e Itapevi.

Linha 9-Esmeralda (Grajaú - Osasco)

Das 21h até o fim da operação comercial, por causa das obras da Linha 17-Ouro, o intervalo médio entre os trens será de 20 minutos em toda a linha.

Domingo

Extensão Linha 7-Rubi (Francisco Morato - Jundiaí)

Das 4h às 17h haverá obras de modernização da via nas proximidades da Estação Francisco Morato. O intervalo médio entre os trens será de 30 minutos de Francisco Morato a Jundiaí.

Linha 8-Diamante (Júlio Prestes-Itapevi)

Das 9h às 18h, os trabalhos de manutenção na via estarão concentrados entre as estações Engenheiro Cardoso e Itapevi. O intervalo médio entre os trens será de 20 minutos de Barueri a Itapevi.

Linha 9-Esmeralda (Grajaú - Osasco)

Durante toda a operação comercial, os trens não irão circular entre as estações Santo Amaro e Berrini devido à continuidade das obras da Linha 17-Ouro do Metrô. O sistema Paese, com ônibus gratuitos, irá atender o trecho interrompido.

Das 4h ao meio-dia, também haverá modernização da via e dos sistemas de energia entre as estações Primavera-Interlagos e Grajaú. Neste horário, o intervalo médio entre os trens será de 12 minutos entre as estações Santo Amaro e Grajaú.

Linha 10-Turquesa (Brás - Rio Grande da Serra)

Das 4h à meia-noite, em razão de obras de manutenção em diversos trechos da via o intervalo médio entre os trens será de 24 minutos em toda a linha.

Linha 12-Safira (Brás - Calmon Viana)

Das 4h à meia-noite, as intervenções ocorrerão na via nas imediações da Estação Aracaré. Também serão realizados serviços no sistema de energia entre Itaim Paulista e Jardim Romano. O intervalo médio entre os trens será de 35 minutos em toda a linha.

Linha 13-Jade (Engº Goulart - Aeroporto Guarulhos)

O serviço Expresso Aeroporto não funcionará no domingo devido às obras na Linha 12-Safira.