Metrô de SP terá câmeras que fazem reconhecimento facial

SÃO PAULO - A Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) abriu edital de licitação para implantação de um novo sistema de monitoração eletrônica por imagens para as Linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha. O projeto inclui funções de inteligência, como reconhecimento facial.

LEIA TAMBÉM > Governo assina contrato para instalar portas automáticas em plataformas de 36 estações do Metrô

O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado no dia 28 de junho e as empresas interessadas pela licitação terão de entregar as propostas até o dia 20 de agosto.

O projeto deve contemplar fornecimento, instalação e testes de equipamentos de imagem com alta capacidade para o monitoramento das instalações do Metrô, como o Centro de Controle Operacional (CCO), as vias, as estações e os pátios Jabaquara (Linha 1), Tamanduateí (Linha 2), Itaquera e Belém (ambos na Linha 3).

De acordo com o Metrô, o novo sistema de monitoramento será totalmente digital e tem como objetivo a melhoria e ampliação da segurança operacional do sistema com o aumento do parque de câmeras.

Além do reconhecimento facial, o sistema terá identificação e rastreamento de objetos e detecção de invasão de áreas. Ele terá uma autonomia de 30 dias para armazenamento de imagens.