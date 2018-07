Mesmo com pleito justo, direito à greve tem de respeitar a lei A decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), que determinou a volta ao trabalho dos servidores do Serviço Funerário de São Paulo, foi acertada, pois o direito de pleitearem uma melhoria para a classe esbarra na essencialidade do serviço prestado.