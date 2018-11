Mesmo com o rodízio, SP tem tarde de trânsito complicado

Mesmo com a volta do rodízio, o trânsito estava carregado nas principais vias de São Paulo, no início da noite desta quinta-feira, 12, por conta do excesso de veículos. Às 18h30, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou 103 quilômetros de lentidão em toda a cidade. A média para o horário é de 141 quilômetros.Segundo a CET, também por volta das 18h30, o pior trecho estava na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Lapa-Penha, onde o engarrafamento era de 10,5 quilômetros, desde a Ponte Atílio Fontana até a Rua Azurita.Na via expressa da Marginal do Pinheiros, rumo a Interlagos, a lentidão era de 6,5 quilômetros, entre as pontes Jaguaré e Ary Torres.Já no Corredor Norte-Sul, formado pelas avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães, em direção ao Aeroporto de Congonhas, na zona sul, o trânsito estava pesado por 5 quilômetros, desde a Praça da Bandeira até o Viaduto Euclides Figueiredo.