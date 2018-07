Menino liga para polícia para denunciar mãe por abandono na Grande São Paulo

SÃO PAULO - Uma criança de 12 anos, um menino de dois e um bebê de cinco meses foram abandonados pela mãe em casa em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, no sábado.

A polícia chegou ao local após a criança mais velha ligar para o 190. O garoto disse que a mãe havia saído de casa e trancado a porta. O menino estava aflito porque a irmã mais nova chorava com fome e não havia leite. Segundo o garoto, o pai havia saído para trabalhar.

A Polícia Militar foi até o local, no Jardim das Oliveiras, e arrombou a porta. O Conselho Tutelar acompanhou a ação.

Nesta segunda-feira, 5, a mãe compareceu ao Conselho Tutelar da cidade para prestar explicações. Ela chegou por volta das 10 horas, onde foi feito a averiguação da situação. Acompanhada do pai das crianças, do delegado, do conselheiro tutelar e das crianças, a mãe foi levada para a 1º DP, no bairro Jardim Jacira para prestar depoimento à polícia. Por volta das 14 horas, os envolvidos ainda estavam depondo na delegacia. Segundo o conselho tutelar, os pais ainda possuem a guarda das crianças.

Caso ela seja indiciada por abandono de incapaz, a pena prevista é de seis meses a três anos de detenção. Abandonar qualquer pessoa que está sob seu cuidado e que, por qualquer motivo, é incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono é considerado crime.

