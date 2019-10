Menino de 9 anos é atropelado por ambulância ao andar de patinete

Um menino de 9 anos foi atropelado enquanto andava de patinete em um cruzamento da Avenida Rebouças, em Pinheiros, na zona oeste da capital, por volta das 21h40 da última sexta-feira, 4. Ele teve uma fratura exposta na perna esquerda e foi levado ao Hospital das Clínicas pela mesma ambulância que o atingiu.

A ambulância estava sendo recolhida à garagem da empresa quando o motorista, de 49 anos, percebeu que havia atropelado o menino no cruzamento com a rua Capitão Prudente. O menino foi socorrido por uma médica e pelo enfermeiro que estavam na ambulância, segundo a Polícia Civil, e foi encaminhado para o hospital em seguida. O menino sofreu uma fratura no osso da tíbia, na perna esquerda, e foi internado.

Segundo a empresa responsável pela ambulãncia, a Lime, o "patinete estava inativo e bloqueado no momento do acidente", e não teve uso registrado durante uma hora antes do garoto ser atropelado. "Lamentamos o ocorrido e solidarizamos com a vítima e seus familiares", disse ainda a empresa, por meio de nota.

O caso foi registrado no 14º DP, de Pinheiros, como lesão corporal culposa na direção do veículo, quando não há intenção de ferir. O motorista passou por teste de bafômetro, que teve resultado negativo. A polícia pediu uma perícia no local do atropelamenteo e exame de corpo de delito na vítima. / COLABOROU TULIO KRUSE